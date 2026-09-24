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24.09.2026 15:20:28

Iberdrola SA Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Investorentreffen mit dem Konzernchef Ignacio Galán auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei dem spanischen Energiekonzern bleibe das Netzgeschäft der wichtigste Wachstumstreiber, schrieb Jorge Alonso Suils in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Zielsetzungen für 2026 wirkten solide. Die entscheidende Frage sei, wie das Unternehmen seine umfangreichen Investitionen finanzieren werde./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
20.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.84%
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils 		KGV*:
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