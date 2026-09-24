Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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Iberdrola SA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Investorentreffen mit dem Konzernchef Ignacio Galán auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei dem spanischen Energiekonzern bleibe das Netzgeschäft der wichtigste Wachstumstreiber, schrieb Jorge Alonso Suils in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Zielsetzungen für 2026 wirkten solide. Die entscheidende Frage sei, wie das Unternehmen seine umfangreichen Investitionen finanzieren werde./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Market-Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
20.27 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.33%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
20.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.84%
|
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
|
KGV*:
-
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