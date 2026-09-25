Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
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25.09.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Iberdrola SA-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9.22 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Iberdrola SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’084.834 Iberdrola SA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 21’967.89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20.25 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +119.68 Prozent.
Iberdrola SA wurde am Markt mit 130.58 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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