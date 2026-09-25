EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9.22 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das Iberdrola SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’084.834 Iberdrola SA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 21’967.89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20.25 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +119.68 Prozent.

Iberdrola SA wurde am Markt mit 130.58 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch