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Aktuelle Analyse 29.09.2026 11:49:44

Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Underperform ein

Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Underperform ein

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Daimler Truck
40.32 CHF -1.15%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche massgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:33 Uhr mit Abschlägen von 0.9 Prozent bei 42.64 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 8.54 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 138’213 Daimler Truck-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 19.4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 06.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com
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