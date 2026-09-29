Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Underperform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche massgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:33 Uhr mit Abschlägen von 0.9 Prozent bei 42.64 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 8.54 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 138’213 Daimler Truck-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 19.4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 06.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC



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