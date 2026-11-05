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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

74.28
CHF
1.74
CHF
2.40 %
10:55:08
SWX
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05.11.2026 09:13:22

HENSOLDT Neutral

HENSOLDT
75.31 CHF 1.46%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100,0 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Rüstungselektronik-Unternehmens seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb David H. Perry in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
79.54 € 		Abst. Kursziel*:
25.72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
82.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.04%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:13 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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HENSOLDT 73.06 0.72% HENSOLDT