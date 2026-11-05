HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
74.28CHF
1.74CHF
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SWX
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05.11.2026 09:13:22
HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100,0 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Rüstungselektronik-Unternehmens seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb David H. Perry in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79.54 €
|
Abst. Kursziel*:
25.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
82.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.04%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus HENSOLDT (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06:30
|EQS-News: HENSOLDT increases adjusted EBITDA by 33% and refines guidance for 2026 upwards (EQS Group)
|
06:30
|EQS-News: HENSOLDT steigert bereinigtes EBITDA um 33 % und konkretisiert Prognose für 2026 nach oben (EQS Group)
|
04.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
04.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu HENSOLDT
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|73.06
|0.72%
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|10:07
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|09:49
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