HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt nach einer Investorenveranstaltung von 105 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Rüstungselektronikkonzerns sei konstruktiv gewesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Zuversicht mit Blick auf die für 2030 gesteckten Unternehmensziele sei untermauert worden, und auch der erste Ausblick auf 2035 überzeuge. Der Wachstumspfad weiche indes etwas von seiner anfänglichen Schätzung ab, weshalb er das Kursziel leicht gesenkt habe./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.34 €
|
Abst. Kursziel*:
17.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.93%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|77.86
|3.13%
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