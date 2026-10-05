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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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06.10.2026 10:58:45

HENSOLDT Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hensoldt mit "Neutral" und einem Kursziel von 85 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Rüstungselektronikkonzern biete eine fokussierte Investmentmöglichkeit in die zunehmenden europäischen Rüstungsausgaben mit etablierten Positionen in seinen Geschäftsbereichen, schrieben die Analysten in ihrer Ersteinschätzung vom Dienstag. Die Bewertung der Aktie spiegele indes ein im Großen und Ganzen ausgewogenes Chancen-Risiken-Verhältnis wider./gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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