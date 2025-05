NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Jahresstart des Herstellers von Rüstungselektronik sei langsam gewesen, höheres Wachstum befinde sich aber bereits auf dem Radar, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he;