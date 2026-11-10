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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

75.50
CHF
0.94
CHF
1.26 %
17:30:00
SWX
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10.11.2026 20:52:29

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
77.32 CHF 1.23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hensoldt von 98 auf 96 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf einer Kapitalmarktveranstaltung des Rüstungskonzerns habe dieser Glaubwürdigkeit gegenüber Begeisterung vorangestellt, schrieb Ben Brown in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im derzeitigen angeschlagenen Umfeld für die Branche sei das positiv. Höhere Eigenkapitalkosten zögen ein niedrigeres Kursziel nach sich./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
83.56 € 		Abst. Kursziel*:
14.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.21%
Analyst Name::
Ben Brown 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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HENSOLDT 75.50 1.26% HENSOLDT