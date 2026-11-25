Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 78,38 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 28'965 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 79,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,64 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 29'725 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 96,70 EUR. Gewinne von 23,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 19,39 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,550 EUR aus. HENSOLDT liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 0,10 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 696.00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 592.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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