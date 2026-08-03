NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 94 auf 98 Euro angehoben. Nach einem weiteren Quartal mit starker Geschäftsentwicklung beurteile er die Fundamentaldaten des Rüstungselektronikkonzerns zwar weiterhin positiv, schrieb Ben Brown in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Da die Papiere jedoch mit einem nahezu rekordhohen Aufschlag gegenüber dem europäischen Verteidigungssektor notierten und wichtige Kursimpulse eher gegen Jahresende zu erwarten seien, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis dem Experten zufolge nun ausgewogener geworden./rob/la/he;