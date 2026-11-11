HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie ging darauf ein, dass Hensoldt am Mittwoch eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der ZF Friedrichshafen AG zur Serienfertigung von Überwachungs- und Drohnenabwehrradaren der Spexer-Familie unterzeichnet hat. Während des Kapitalmarkttages am 10. November habe Hensoldt bekräftigt, die Produktionskapazitäten für Spexer-Radarsysteme von rund 130 Einheiten im Jahr 2026 auf etwa 1.000 Einheiten zu steigern, erinnerte sie. Dieses Ziel werde nun für das Jahr 2029 angestrebt./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 03:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
78.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
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09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
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|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Mittag an (finanzen.ch)
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17.11.26
|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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17.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
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17.11.26
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|EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu HENSOLDT
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