NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie ging darauf ein, dass Hensoldt am Mittwoch eine strategische Kooperationsvereinbarung mit der ZF Friedrichshafen AG zur Serienfertigung von Überwachungs- und Drohnenabwehrradaren der Spexer-Familie unterzeichnet hat. Während des Kapitalmarkttages am 10. November habe Hensoldt bekräftigt, die Produktionskapazitäten für Spexer-Radarsysteme von rund 130 Einheiten im Jahr 2026 auf etwa 1.000 Einheiten zu steigern, erinnerte sie. Dieses Ziel werde nun für das Jahr 2029 angestrebt./ck/ag;