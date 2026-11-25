TecDAX 1548840 / DE0007203275
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25.11.2026 12:26:20
XETRA-Handel TecDAX zeigt sich leichter
Der TecDAX erleidet am Mittwochmittag Verluste.
Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.57 Prozent leichter bei 3’812.08 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 543.379 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.004 Prozent schwächer bei 3’833.61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’833.78 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’838.34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’801.05 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0.106 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 4’024.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’050.72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der TecDAX bei 3’496.96 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5.18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 3.56 Prozent auf 186.20 EUR), Ottobock (+ 2.57 Prozent auf 39.90 EUR), HENSOLDT (+ 1.45 Prozent auf 78.52 EUR), freenet (+ 0.81 Prozent auf 24.84 EUR) und Bechtle (+ 0.80 Prozent auf 32.60 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-4.38 Prozent auf 47.86 EUR), PVA TePla (-4.05 Prozent auf 23.68 EUR), Elmos Semiconductor (-3.50 Prozent auf 96.50 EUR), Nordex (-3.16 Prozent auf 34.90 EUR) und ATOSS Software (-3.11 Prozent auf 81.10 EUR) unter Druck.
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’595’073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210.377 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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