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25.11.2026 16:29:00
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 78,68 EUR zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 78,68 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 28'833 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 79,76 EUR. Bei 77,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 50'310 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,90 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,18 EUR ab. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 24,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,731 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 696.00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 592.00 Mio. EUR eingefahren.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,92 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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