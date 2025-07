NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt vor den am 31. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Zahlen dürften die laufende Neuausrichtung des Rüstungskonzerns widerspiegeln und die Performance belasten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/he;