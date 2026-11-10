Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’003 0.4%  SPI 21’113 0.4%  Dow 52’390 2.2%  DAX 26’480 0.8%  Euro 0.9211 0.2%  EStoxx50 6’339 0.8%  Gold 4’098 -1.0%  Bitcoin 60’821 -1.3%  Dollar 0.8202 0.1%  Öl 90.4 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278Roche149905998
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Vodafone-Aktie gibt nach: Milliardenverlust im ersten Halbjahr - Deutschland-Geschäft entwickelt sich schwächer
Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Henkel vz-Aktie
Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag
Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

75.86
CHF
1.30
CHF
1.74 %
10:02:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 08:46:28

HENSOLDT Buy

HENSOLDT
75.51 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Umsatzziel bis 2035 vom Kapitalmarkttag beruhige hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Ben Brown am Dienstagmorgen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
83.72 € 		Abst. Kursziel*:
17.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.45%
Analyst Name::
Ben Brown 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:46 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 76.56 2.68% HENSOLDT