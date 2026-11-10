HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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10.11.2026 08:46:28
HENSOLDT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Umsatzziel bis 2035 vom Kapitalmarkttag beruhige hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Ben Brown am Dienstagmorgen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.72 €
|
Abst. Kursziel*:
17.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.45%
|
Analyst Name::
Ben Brown
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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