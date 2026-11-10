HENSOLDT 75.51 CHF -1.14% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Buy" belassen. Das neue Umsatzziel bis 2035 vom Kapitalmarkttag beruhige hinsichtlich der langfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Ben Brown am Dienstagmorgen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.