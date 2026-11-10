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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

76.42
CHF
0.92
CHF
1.22 %
10:19:40
SWX
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11.11.2026 06:33:41

HENSOLDT Overweight

HENSOLDT
80.12 CHF 3.62%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 100 auf 105 Euro aufgestockt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die neue Analystin Lucy Fitzgerald sieht den Spezialisten für Rüstungselektronik als "langfristigen Gewinner" in einer im Umbruch befindlichen Branche, wie sie am Dienstag nach dem Kapitalmarkttag schrieb. Die Taufkirchener hätten eines der attraktivsten Produktportfolios. Zudem habe der Kapitalmarkttag den Optimismus untermauert, dass das Unternehmen die nötigen Investitionen unternommen habe, um die erwartete Umsatzdynamik bis 2030 auch zu liefern. Auch für die Zeit danach ist Fitzgerald sehr zuversichtlich./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 22:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
83.56 € 		Abst. Kursziel*:
25.66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
83.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.93%
Analyst Name::
Lucy Fitzgerald 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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HENSOLDT 77.86 3.13% HENSOLDT