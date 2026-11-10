HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
HENSOLDT Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 100 auf 105 Euro aufgestockt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die neue Analystin Lucy Fitzgerald sieht den Spezialisten für Rüstungselektronik als "langfristigen Gewinner" in einer im Umbruch befindlichen Branche, wie sie am Dienstag nach dem Kapitalmarkttag schrieb. Die Taufkirchener hätten eines der attraktivsten Produktportfolios. Zudem habe der Kapitalmarkttag den Optimismus untermauert, dass das Unternehmen die nötigen Investitionen unternommen habe, um die erwartete Umsatzdynamik bis 2030 auch zu liefern. Auch für die Zeit danach ist Fitzgerald sehr zuversichtlich./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HENSOLDT Overweight
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
83.56 €
|
Abst. Kursziel*:
25.66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
83.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.93%
|
Analyst Name::
Lucy Fitzgerald
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HENSOLDT
|
09:29
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Vormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Hensoldt will bis 2035 noch stärker wachsen - Aktie legt zu (AWP)
Analysen zu HENSOLDT
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|06:33
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|77.86
|3.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:21
|
Baader Bank
KWS SAAT Add
|09:16
|
Deutsche Bank AG
Hypoport Buy
|09:13
|
Deutsche Bank AG
Henkel vz. Buy
|09:12
|
Jefferies & Company Inc.
Diageo Buy
|09:11
|
Deutsche Bank AG
freenet Buy
|09:10
|
Deutsche Bank AG
1&1 Buy
|09:10
|
Deutsche Bank AG
Vonovia Buy