Um 09:28 Uhr ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 77,62 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 28'847 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 78,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,64 EUR. Zuletzt wechselten 11'876 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 63,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 22,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,731 EUR je HENSOLDT-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 05.11.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 696.00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 592.00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte HENSOLDT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,92 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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