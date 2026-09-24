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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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24.09.2026
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24.09.2026 21:53:49

Henkel vz Hold

Henkel vz.
70.05 CHF 0.15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der Zahlen für das dritte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Sparte Klebstoffe rechnet mit einem Umsatzwachstum im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis von 6,0 Prozent, verglichen mit der Konsensschätzung von 3,5 Prozent./rob/edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74.38 € 		Abst. Kursziel*:
4.87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
74.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.18%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
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