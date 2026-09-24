Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der Zahlen für das dritte Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2026 und 2027 erhöht, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Sparte Klebstoffe rechnet mit einem Umsatzwachstum im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis von 6,0 Prozent, verglichen mit der Konsensschätzung von 3,5 Prozent./rob/edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74.38 €
|
Abst. Kursziel*:
4.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.18%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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24.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
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24.09.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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24.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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24.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
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23.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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|17.09.26
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|16.09.26
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|Henkel KGaA Vz.
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