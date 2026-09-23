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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Frühe Investition 23.09.2026 10:02:24

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie Investoren gebracht.

Henkel vz.
70.30 CHF -0.48%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Henkel vz-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Henkel vz-Papiers betrug an diesem Tag 79.62 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Henkel vz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12.560 Henkel vz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 944.24 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 22.09.2026 auf 75.18 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5.58 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Henkel vz jüngst 28.83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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