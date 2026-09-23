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23.09.2026 17:58:17
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone
Der LUS-DAX zeigte sich zum Handelsende leichter.
Am Mittwoch stand der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 1.17 Prozent im Minus bei 25’389.00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’750.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’363.00 Punkten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26’111.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24’922.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 23’538.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.35 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3.39 Prozent auf 1’025.00 EUR), SAP SE (+ 2.27 Prozent auf 186.46 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.62 Prozent auf 363.70 EUR), Fresenius SE (+ 1.47 Prozent auf 46.24 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.86 Prozent auf 282.30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-5.22 Prozent auf 70.80 EUR), Allianz (-3.97 Prozent auf 413.10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.14 Prozent auf 42.11 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.08 Prozent auf 72.90 EUR) und Deutsche Bank (-3.00 Prozent auf 31.66 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’521’219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211.057 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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