Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich leichter

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.06 Prozent leichter bei 25’335.00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’166.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’399.00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26’119.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24’776.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23’704.00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.13 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Punkte.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Beiersdorf (+ 1.92 Prozent auf 77.38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.49 Prozent auf 27.23 EUR), Henkel vz (+ 1.10 Prozent auf 75.08 EUR), Hannover Rück (+ 1.03 Prozent auf 256.00 EUR) und Allianz (+ 0.94 Prozent auf 417.00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-4.32 Prozent auf 56.04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.21 Prozent auf 70.56 EUR), Rheinmetall (-3.11 Prozent auf 993.10 EUR), BMW (-2.49 Prozent auf 56.44 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.98 Prozent auf 41.27 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1’840’047 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 210.434 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch