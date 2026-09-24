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Index-Bewegung 24.09.2026 17:58:12

Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Der LUS-DAX notierte am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.

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Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.28 Prozent tiefer bei 25’280.00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’166.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’428.00 Punkten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26’119.00 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24’776.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 23’704.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2.91 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Beiersdorf (+ 2.98 Prozent auf 78.18 EUR), Hannover Rück (+ 2.21 Prozent auf 259.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.99 Prozent auf 512.60 EUR), Allianz (+ 1.48 Prozent auf 419.20 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.21 Prozent auf 368.10 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3.94 Prozent auf 56.26 EUR), Rheinmetall (-3.41 Prozent auf 990.00 EUR), Scout24 (-3.25 Prozent auf 68.50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.85 Prozent auf 70.82 EUR) und BMW (-2.45 Prozent auf 56.46 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7’121’209 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210.434 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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