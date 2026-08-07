Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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07.08.2026
SWX
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07.08.2026 12:16:37
Henkel vz Sell
Henkel vz.
74.44 CHF -0.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstag. Die Unsicherheit mit Blick auf die Absatzvolumina im Klebstoffgeschäft bleibe aber bestehen./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sell
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
79.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.80%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
79.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.13%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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