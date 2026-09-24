Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’183 -0.6%  DAX 25’256 -0.6%  Euro 0.9425 0.3%  EStoxx50 6’274 -0.4%  Gold 4’258 -0.7%  Bitcoin 69’891 0.4%  Dollar 0.8287 0.4%  Öl 107.7 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Suche...
ETF Sparplan

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

LUS-DAX-Marktbericht 24.09.2026 15:58:17

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Infineon
52.88 CHF -4.16%
Kaufen Verkaufen

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.13 Prozent auf 25’384.00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25’166.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’428.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Wert von 26’119.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Stand von 24’776.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 23’704.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.33 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 3.32 Prozent auf 78.44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.03 Prozent auf 512.80 EUR), Hannover Rück (+ 1.82 Prozent auf 258.00 EUR), Allianz (+ 1.53 Prozent auf 419.40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.43 Prozent auf 368.90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-3.33 Prozent auf 56.62 EUR), Rheinmetall (-2.73 Prozent auf 997.00 EUR), Scout24 (-1.69 Prozent auf 69.60 EUR), SAP SE (-1.57 Prozent auf 183.54 EUR) und RWE (-1.56 Prozent auf 59.14 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’152’836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210.434 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.63 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.2352 42.87 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten