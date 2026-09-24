Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.13 Prozent auf 25’384.00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25’166.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’428.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Wert von 26’119.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Stand von 24’776.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 23’704.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.33 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 3.32 Prozent auf 78.44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.03 Prozent auf 512.80 EUR), Hannover Rück (+ 1.82 Prozent auf 258.00 EUR), Allianz (+ 1.53 Prozent auf 419.40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.43 Prozent auf 368.90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-3.33 Prozent auf 56.62 EUR), Rheinmetall (-2.73 Prozent auf 997.00 EUR), Scout24 (-1.69 Prozent auf 69.60 EUR), SAP SE (-1.57 Prozent auf 183.54 EUR) und RWE (-1.56 Prozent auf 59.14 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’152’836 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210.434 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.63 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch