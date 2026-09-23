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LUS-DAX-Kursverlauf 23.09.2026 15:58:23

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt nachmittags

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt nachmittags

Am Mittwoch ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Allianz
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Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0.93 Prozent auf 25’449.00 Punkte abwärts.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’750.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’363.00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26’111.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’922.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der LUS-DAX auf 23’538.00 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3.59 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 2.67 Prozent auf 187.18 EUR), Deutsche Börse (+ 1.39 Prozent auf 283.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.20 Prozent auf 507.80 EUR), Rheinmetall (+ 1.19 Prozent auf 1’003.20 EUR) und Hannover Rück (+ 1.03 Prozent auf 255.20 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Allianz (-3.56 Prozent auf 414.90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.82 Prozent auf 42.25 EUR), Scout24 (-2.74 Prozent auf 72.65 EUR), Deutsche Bank (-2.57 Prozent auf 31.80 EUR) und Infineon (-2.46 Prozent auf 58.65 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’305’829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211.057 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.79 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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