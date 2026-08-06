Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
73.50CHF
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10.08.2026 07:16:57
Henkel vz Underweight
Henkel vz.
73.69 CHF -1.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Sonntag an den jüngsten Halbjahresbericht der Düsseldorfer an. In der zweiten Jahreshälfte sieht sie das Risiko eines abgeschwächten Wachstums auf vergleichbarer Basis./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 23:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
79.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.46%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
78.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.62%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
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|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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