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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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19.06.2026 13:35:33

Henkel vz Underweight

Henkel vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den Zahlen am 6. August passte Celine Pannuti ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern an jüngste Branchendaten sowie Gespräche mit dem Management an, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick schrieb. Im zweiten Quartal sollte sich das organische Umsatzwachstum vor allem dank des Klebstoffgeschäfts auf 3,7 Prozent beschleunigt haben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 12:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
70.38 € 		Abst. Kursziel*:
-7.64%
Rating update:
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-7.83%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
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