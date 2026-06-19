Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Vor den Zahlen am 6. August passte Celine Pannuti ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern an jüngste Branchendaten sowie Gespräche mit dem Management an, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick schrieb. Im zweiten Quartal sollte sich das organische Umsatzwachstum vor allem dank des Klebstoffgeschäfts auf 3,7 Prozent beschleunigt haben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
70.38 €
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Abst. Kursziel*:
-7.64%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
70.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.83%
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Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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17.06.26
|DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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09.06.26
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09.06.26
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05.06.26
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|XETRA-Handel DAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
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05.06.26
|XETRA-Handel LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
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05.06.26
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