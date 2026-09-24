Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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24.09.2026 12:26:23
Börse Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste
Der DAX verbucht derzeit Verluste.
Am Donnerstag steht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.49 Prozent im Minus bei 25’286.96 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.125 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.581 Prozent auf 25’263.11 Punkte an der Kurstafel, nach 25’410.63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’395.07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’164.20 Zählern.
DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0.802 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26’106.60 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 24.06.2026, einen Wert von 24’740.36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’666.81 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3.05 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 1.92 Prozent auf 77.38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.49 Prozent auf 27.23 EUR), Henkel vz (+ 1.10 Prozent auf 75.08 EUR), Hannover Rück (+ 1.03 Prozent auf 256.00 EUR) und Allianz (+ 0.94 Prozent auf 417.00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-4.32 Prozent auf 56.04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.21 Prozent auf 70.56 EUR), Rheinmetall (-3.11 Prozent auf 993.10 EUR), BMW (-2.49 Prozent auf 56.44 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.98 Prozent auf 41.27 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1’840’047 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210.434 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
DAX-Fundamentaldaten im Blick
Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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