Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Henkel bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin neutral beurteilt wird./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
76.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.42%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
76.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.52%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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