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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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07.09.2026 16:12:54

Henkel vz Market-Perform

Henkel vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen großer Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Henkel bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin neutral beurteilt wird./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74.96 €
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Rating update:
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Callum Elliott 		KGV*:
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