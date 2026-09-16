Henkel vz. 69.48 CHF 0.93% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Henkel habe den Absatz immens gesteigert und in geringem Ausmaß Marktanteile gewonnen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.