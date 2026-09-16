Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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16.09.2026 13:34:52
Henkel vz Market-Perform
Henkel vz.
69.48 CHF 0.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die europäische Konsumgüterbranche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Henkel habe den Absatz immens gesteigert und in geringem Ausmaß Marktanteile gewonnen./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.96 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
73.40 €
|
Abst. Kursziel*:
2.13%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
73.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.96%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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