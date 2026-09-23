Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Henkel vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Der US-Branchenkollege H.B. Fuller habe für das dritte Quartal eine gegenüber dem Vorquartal bessere Entwicklung der Preise sowie eine deutliche Steigerung der Bruttomarge berichtet, was auch positive Rückschlüsse auf den deutschen Konsumgüterkonzern Henkel zulasse, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Die Quartalsschätzungen für das organische Umsatzwachstum von Henkel hätten noch Luft nach oben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
75.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.43%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:30
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:30
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|68.32
|-0.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:35
|
Deutsche Bank AG
ATOSS Software Buy
|08:28
|
Deutsche Bank AG
Volvo AB Hold
|08:18
|
Jefferies & Company Inc.
Nokia Buy
|08:04
|
Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|07:59
|
RBC Capital Markets
AB InBev Outperform
|07:29
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|07:29
|
UBS AG
Henkel vz. Neutral