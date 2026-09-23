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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

70.74
CHF
2.42
CHF
3.54 %
09:40:07
SWX
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24.09.2026 07:29:22

Henkel vz Neutral

Henkel vz.
70.61 CHF 0.95%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Der US-Branchenkollege H.B. Fuller habe für das dritte Quartal eine gegenüber dem Vorquartal bessere Entwicklung der Preise sowie eine deutliche Steigerung der Bruttomarge berichtet, was auch positive Rückschlüsse auf den deutschen Konsumgüterkonzern Henkel zulasse, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Die Quartalsschätzungen für das organische Umsatzwachstum von Henkel hätten noch Luft nach oben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 21:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Neutral
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74.86 € 		Abst. Kursziel*:
-5.16%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
75.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.43%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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