GSK Aktie 120042705 / US37733W2044
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15.09.2026 12:44:00
GSK-Aktie fester: Pharma-Konzern stärkt Onkologie-Pipeline mit Millionen-Deal
GSK übernimmt eine TCE-Therapie von Chimagen. Der Deal könnte bis zu 750 Millionen US-Dollar wert sein und die Onkologie-Pipeline stärken.
GSK wird die trispezifische T-Zell-Engager-Therapie von Chimagen (TCE) übernehmen und für eine Behandlung des Blutkrebsleidens Multiples Myelom entwickeln.
Das Multiple Myelom gilt als behandelbar, ist aber noch nicht heilbar. Andere TCE-Medikamente haben die Behandlungsoptionen zwar revolutioniert, weisen jedoch laut GSK schwierige Verträglichkeitsprofile auf.
Die TCE-Therapie von Chimagen ist darauf ausgelegt, die Verträglichkeit und Wirksamkeit zu verbessern, indem sie sich an T-Zellen bindet und zugleich zwei tumorassoziierte Antigene ins Visier nimmt, so das Unternehmen. GSK hofft, dass dies einen früheren Einsatz in der Behandlung des Multiplen Myeloms ermöglich wird.
GSK wird eine Vorauszahlung für die weltweiten Rechte am TCE-Programm leisten und will die TCE-Therapie anschliessend 2027 in Phase-1-Studien zu bringen.
Chimagen wird zudem erfolgsabhängige Entwicklungs- und kommerzielle Meilensteinzahlungen erhalten, teilte GSK mit.
Die GSK-Aktie zeigt sich am Dienstag in London 0,22 Prozent höher bei 1'859 Pence.
DOW JONES
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