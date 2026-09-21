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21.09.2026 14:46:57

CANCOM SE Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Cancom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 Euro belassen. Der Abstieg des IT-Dienstleisters aus dem Aktienindex TecDax gehe auf die deutlich gesunkene Marktkapitalisierung zurück, schrieb Armin Kremser in einer am Montag vorliegenden Studie. Operativ dürfte sich auch der Rest des Jahres schwierig gestalten, sodass der Marktkonsens bereits einen Umsatz 1,5 Prozent unter des unteren Endees der Zielspanne des Unternehmens einpreise. Eine strikte Kostendisziplin bleibe der wesentliche Faktor für die Ertragsstabilität./rob/gl/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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