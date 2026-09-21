Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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Broadcom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Broadcom nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Bei Broadcom könnte sich die hohe Dynamik mit KI-Anwendungen in den zwei kommenden Jahren noch merklich beschleunigen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Konzern- sowie dem Finanzchef des Unternehmens./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Outperform
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 575.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 357.61
|
Abst. Kursziel*:
60.79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 357.33
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.92%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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