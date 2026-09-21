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21.09.2026 13:58:47

Broadcom Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Broadcom nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Bei Broadcom könnte sich die hohe Dynamik mit KI-Anwendungen in den zwei kommenden Jahren noch merklich beschleunigen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Konzern- sowie dem Finanzchef des Unternehmens./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Stacy A. Rasgon 		KGV*:
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