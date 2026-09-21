NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Broadcom nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Bei Broadcom könnte sich die hohe Dynamik mit KI-Anwendungen in den zwei kommenden Jahren noch merklich beschleunigen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Konzern- sowie dem Finanzchef des Unternehmens./gl/ag;