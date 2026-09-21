HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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HUGO BOSS Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss angesichts des SDax-Abstiegs auf "Halten" mit einem fairen Wert von 40 Euro belassen. Thomas Maul glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie, dass sich im Zuge des Indexwechsels fu?r die Frasers Group eine gute Gelegenheit geboten hat, um den Anteil an dem Modekonzern weiter auszubauen. Verkaufte Put-Optionen hälfen dem Großaktionär bei einer "schleichenden" Übernahme ? ohne Zahlung einer attraktiven Kontrollprämie./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Halten
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Unternehmen:
HUGO BOSS AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
38.02 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
38.12 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
-