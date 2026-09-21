McDonald's 205.17 CHF -0.11% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's vor einer Investorenveranstaltung der Restaurantkette von 340 auf 320 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dennis Geiger sieht den Fokus in einer am Montag vorliegenden Studie auf dem Strategiepaket "Next" zur Leistungssteigerung. Sein Kursziel reduzierte er wegen der derzeit unter Druck stehenden Sektorbewertungen und den Herausforderungen beim Absatz auf dem US-Heimatmarkt./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.