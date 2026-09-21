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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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21.09.2026 17:17:28

McDonalds Buy

McDonald's
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's vor einer Investorenveranstaltung der Restaurantkette von 340 auf 320 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dennis Geiger sieht den Fokus in einer am Montag vorliegenden Studie auf dem Strategiepaket "Next" zur Leistungssteigerung. Sein Kursziel reduzierte er wegen der derzeit unter Druck stehenden Sektorbewertungen und den Herausforderungen beim Absatz auf dem US-Heimatmarkt./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
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Dennis Geiger 		KGV*:
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