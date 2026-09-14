ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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|STOXX 50-Marktbericht
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14.09.2026 15:58:18
Montagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell
Heutiger Marktbericht zum STOXX 50.
Um 15:41 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.22 Prozent auf 5’320.85 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.039 Prozent tiefer bei 5’330.53 Punkten, nach 5’332.59 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’338.74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5’310.45 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’504.99 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’287.92 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4’567.56 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7.34 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Roche (+ 6.28 Prozent auf 365.80 CHF), RELX (+ 5.09 Prozent auf 26.01 GBP), SAP SE (+ 4.57 Prozent auf 185.36 EUR), GSK (+ 4.49 Prozent auf 18.50 GBP) und BAT (+ 3.61 Prozent auf 42.48 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-7.87 Prozent auf 132.90 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.17 Prozent auf 75.38 CHF), Rio Tinto (-2.94 Prozent auf 71.57 GBP), Rolls-Royce (-2.63 Prozent auf 14.16 GBP) und Enel (-2.58 Prozent auf 8.76 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 9’832’047 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 569.802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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