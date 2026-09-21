Boeing 165.12 CHF -0.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing vor Zahlen zum dritten Quartal von 295 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer "angepassten Messlatte" für den Free Cashflow des Flugzeugbauers. Sie geht kurzfristig davon aus, dass die Amerikaner ihre Lagerbestände nur verhalten reduzieren können./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.