Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’092 0.8%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9414 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’353 -0.6%  Bitcoin 70’902 6.2%  Dollar 0.8209 -0.2%  Öl 100.4 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998On113454047Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Helvetia Baloise46664220Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Euro/Franken und Euro/Dollar zum Wochenstart wenig bewegt - Das steckt hinter dem Seitwärtstrend
Microsoft-Aktie: Wie Azure und Copilot den Weg zur 5-Billionen-Marke bereiten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
ETF Sparplan

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

165.12
CHF
-0.94
CHF
-0.57 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 19:14:25

Boeing Buy

Boeing
165.12 CHF -0.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing vor Zahlen zum dritten Quartal von 295 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer "angepassten Messlatte" für den Free Cashflow des Flugzeugbauers. Sie geht kurzfristig davon aus, dass die Amerikaner ihre Lagerbestände nur verhalten reduzieren können./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 200.43 		Abst. Kursziel*:
32.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 201.24 		Abst. Kursziel aktuell:
31.68%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19:14 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 165.12 -0.57% Boeing Co.