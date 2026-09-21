Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing vor Zahlen zum dritten Quartal von 295 auf 265 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu begründete die Zielsenkung in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer "angepassten Messlatte" für den Free Cashflow des Flugzeugbauers. Sie geht kurzfristig davon aus, dass die Amerikaner ihre Lagerbestände nur verhalten reduzieren können./rob/tih/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 200.43
|
Abst. Kursziel*:
32.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 201.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.68%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
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|Bernstein Research
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|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
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