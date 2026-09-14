Aufschläge in London: FTSE 100 beendet den Handel mit Gewinnen

Schlussendlich stieg der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.44 Prozent auf 10’697.57 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.181 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0.005 Prozent fester bei 10’650.92 Punkten, nach 10’650.44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’650.92 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’734.85 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Wert von 10’750.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10’471.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’283.29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.50 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9’670.46 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Sage (+ 5.27 Prozent auf 10.09 GBP), RELX (+ 5.17 Prozent auf 26.03 GBP), GSK (+ 4.74 Prozent auf 18.55 GBP), Smith Nephew (+ 3.97 Prozent auf 10.49 GBP) und AstraZeneca (+ 3.81 Prozent auf 121.54 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Halma (-5.56 Prozent auf 34.32 GBP), Antofagasta (-5.38 Prozent auf 35.86 GBP), Weir Group (-4.48 Prozent auf 26.00 GBP), Fresnillo (-3.38 Prozent auf 29.12 GBP) und Barratt Developments (-3.26 Prozent auf 2.76 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 103’063’546 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 311.127 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch