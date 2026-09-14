FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 klettert

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.56 Prozent fester bei 10’710.01 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.181 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.005 Prozent stärker bei 10’650.92 Punkten in den Handel, nach 10’650.44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’734.85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10’650.92 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’750.11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Wert von 10’471.72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wies der FTSE 100 9’283.29 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.63 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Sage (+ 5.38 Prozent auf 10.10 GBP), RELX (+ 5.09 Prozent auf 26.01 GBP), GSK (+ 4.49 Prozent auf 18.50 GBP), Smith Nephew (+ 4.36 Prozent auf 10.53 GBP) und BAT (+ 3.61 Prozent auf 42.48 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Antofagasta (-6.33 Prozent auf 35.50 GBP), Halma (-4.62 Prozent auf 34.66 GBP), Weir Group (-4.26 Prozent auf 26.06 GBP), Fresnillo (-4.15 Prozent auf 28.89 GBP) und Endeavour Mining (-4.14 Prozent auf 44.03 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 32’612’278 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 311.127 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14.84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch