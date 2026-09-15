ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50-Entwicklung
|
15.09.2026 09:28:56
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel im Minus
STOXX 50-Handel am zweiten Tag der Woche.
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.46 Prozent leichter bei 5’295.27 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’313.36 Zählern und damit 0.119 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’319.67 Punkte).
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’294.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5’313.36 Einheiten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 5’504.99 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 5’295.26 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Wert von 4’585.66 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 0.46 Prozent auf 18.63 GBP), Enel (+ 0.30 Prozent auf 8.79 EUR), Novartis (+ 0.28 Prozent auf 114.24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.19 Prozent auf 75.58 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0.17 Prozent auf 28.98 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen UBS (-3.44 Prozent auf 41.84 CHF), UniCredit (-2.68 Prozent auf 82.42 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.73 Prozent auf 6.58 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1.42 Prozent auf 83.54 GBP) und HSBC (-1.16 Prozent auf 15.19 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 635’090 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569.802 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zum Start leichter (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Börse Zürich: SMI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verbilligt sich am Montagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’274.88
|-0.84%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.