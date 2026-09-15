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STOXX 50-Entwicklung 15.09.2026 09:28:56

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel im Minus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel im Minus

STOXX 50-Handel am zweiten Tag der Woche.

ABB
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Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.46 Prozent leichter bei 5’295.27 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’313.36 Zählern und damit 0.119 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’319.67 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’294.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5’313.36 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 5’504.99 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 5’295.26 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Wert von 4’585.66 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 0.46 Prozent auf 18.63 GBP), Enel (+ 0.30 Prozent auf 8.79 EUR), Novartis (+ 0.28 Prozent auf 114.24 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.19 Prozent auf 75.58 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0.17 Prozent auf 28.98 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen UBS (-3.44 Prozent auf 41.84 CHF), UniCredit (-2.68 Prozent auf 82.42 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.73 Prozent auf 6.58 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1.42 Prozent auf 83.54 GBP) und HSBC (-1.16 Prozent auf 15.19 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 635’090 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569.802 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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