FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden GSK-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17.72 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.643 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 18.78 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.94 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5.94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 75.23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch