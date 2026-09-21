Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’907 0.9%  SPI 19’701 1.0%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’559 1.0%  Euro 0.9448 0.1%  EStoxx50 6’317 1.3%  Gold 4’345 -0.8%  Bitcoin 69’475 4.0%  Dollar 0.8233 0.1%  Öl 101.9 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Finma wählt Partners-Group-Finanzchef Joris Gröflin in die Übernahmekommission
Neue Hoffnungsträger bei Novo Nordisk: Anleger schicken Aktie dennoch tief ins Minus
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
ABB-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Strombedarf von KI-Rechenzentren
Neue Gefahr für Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co.? Michael Burry warnt vor wachsendem Bilanzrisiko
Suche...
ETF Sparplan

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

GSK-Performance im Blick 21.09.2026 10:02:30

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen GSK-Investment verdienen können.

GSK
20.49 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden GSK-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17.72 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.643 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 18.78 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.94 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5.94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 75.23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten