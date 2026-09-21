GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen GSK-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurden GSK-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17.72 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.643 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 18.78 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.94 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5.94 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 75.23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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