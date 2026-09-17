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STOXX 50-Marktbericht 17.09.2026 15:58:17

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen

Gewinne in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen

Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Intesa Sanpaolo
6.43 CHF 0.96%
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Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.77 Prozent auf 5’354.46 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.349 Prozent fester bei 5’331.98 Punkten in den Handel, nach 5’313.42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’365.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’331.98 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.449 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 5’500.53 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 5’357.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’538.42 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.01 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.46 Prozent auf 141.86 EUR), Rolls-Royce (+ 2.33 Prozent auf 14.74 GBP), Siemens (+ 2.28 Prozent auf 266.45 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.94 Prozent auf 79.78 CHF) und GSK (+ 1.63 Prozent auf 18.96 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Roche (-0.77 Prozent auf 359.70 CHF), BP (-0.67 Prozent auf 5.63 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.38 Prozent auf 35.63 GBP), UBS (-0.12 Prozent auf 41.71 CHF) und SAP SE (-0.10 Prozent auf 186.38 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 10’120’521 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 531.414 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 7.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6.63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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