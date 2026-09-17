ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|STOXX 50-Marktbericht
|
17.09.2026 15:58:17
Gewinne in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen
Am Donnerstagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.
Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0.77 Prozent auf 5’354.46 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.349 Prozent fester bei 5’331.98 Punkten in den Handel, nach 5’313.42 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’365.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’331.98 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.449 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 5’500.53 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 5’357.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’538.42 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.01 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3.46 Prozent auf 141.86 EUR), Rolls-Royce (+ 2.33 Prozent auf 14.74 GBP), Siemens (+ 2.28 Prozent auf 266.45 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.94 Prozent auf 79.78 CHF) und GSK (+ 1.63 Prozent auf 18.96 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Roche (-0.77 Prozent auf 359.70 CHF), BP (-0.67 Prozent auf 5.63 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.38 Prozent auf 35.63 GBP), UBS (-0.12 Prozent auf 41.71 CHF) und SAP SE (-0.10 Prozent auf 186.38 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 10’120’521 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 531.414 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Die BP-Aktie präsentiert mit 7.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6.63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
16:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger greifen bei ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Start in Grün (finanzen.ch)