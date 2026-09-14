Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt letztendlich

Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.27 Prozent schwächer bei 5’318.21 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.039 Prozent auf 5’330.53 Punkte an der Kurstafel, nach 5’332.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5’304.29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’338.74 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 5’504.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der STOXX 50 bei 5’287.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4’567.56 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.28 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 5.17 Prozent auf 26.03 GBP), SAP SE (+ 5.08 Prozent auf 186.26 EUR), Roche (+ 5.00 Prozent auf 361.40 CHF), GSK (+ 4.74 Prozent auf 18.55 GBP) und AstraZeneca (+ 3.81 Prozent auf 121.54 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-8.04 Prozent auf 132.66 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.09 Prozent auf 75.44 CHF), UBS (-2.76 Prozent auf 43.33 CHF), Enel (-2.64 Prozent auf 8.75 EUR) und Rio Tinto (-2.26 Prozent auf 72.07 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 31’956’676 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 569.802 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.83 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch