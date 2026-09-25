Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Oracle mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dass der Softwarekonzern Kreisen zufolge unter Berufung auf höhere Gewalt Schritte gegen den Projektentwickler unternimmt, um sich vor hohen Kosten für ein riesiges Rechenzentrum zu schützen, das derzeit im US-Bundesstaat New Mexico gebaut wird, habe zu einer übertrieben negativen Kursreaktion der Aktie geführt, schrieb Mark Moerdler am Donnerstag. Denn die aktuelle Bewertung beinhalte überhaupt keine Umsätze und Gewinne mehr aus der Cloud-Computing-Plattform OCI./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 325.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 139.54
|
Abst. Kursziel*:
132.91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 139.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
132.94%
|
Analyst Name::
Mark Moerdler
|
KGV*:
-
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24.09.26
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|Oracle Buy
|UBS AG
|12:53
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|12:53
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
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|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|116.21
|2.44%
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