Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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Engie (ex GDF Suez) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Engie mit einem Kursziel von 27,70 Euro auf "Outperform" belassen. Der Einfluss der Anleihezinsen auf die europäischen Energieversorger sei nicht so groß wie befürchtet, schrieb Jorge Alonso Suils am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Die Korrelation der Renditen mit den Aktienkursen sei kurzfristig zwar hoch, auf längere Sicht aber gering. Den seit August beschleunigten Renditenanstieg sieht der Experte schon eingepreist. Er bleibt für die Branchen positiv, rät aber weiter zur Titelselektion. Seine bevorzugten Aktien sind National Grid, EDP und SSE./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Outperform
|
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
27.70 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
23.47 €
|
Abst. Kursziel*:
18.02%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
23.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.27%
|
Analyst Name::
Jorge Alonso Suils
|
KGV*:
-
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