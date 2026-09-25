adidas 137.49 CHF 2.23% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach dem Innovationstag beim fairen Aktienwert von 205 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Sportartikelkonzern habe in seinen Fokus-Sportarten eine eindrucksvolle Produktpipeline präsentiert, schrieb Thomas Maul am Freitag. Im Lifestyle-Schuhsegment könne sich das Wachstum ab dem Schlussquartal mit Sneakern der Serien Stan Smith und Superstar beschleunigen. Die niedrige Bewertung der Aktie spiegele die Qualitäten von Adidas nicht ausreichend wider./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.