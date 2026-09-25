adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach dem Innovationstag beim fairen Aktienwert von 205 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Sportartikelkonzern habe in seinen Fokus-Sportarten eine eindrucksvolle Produktpipeline präsentiert, schrieb Thomas Maul am Freitag. Im Lifestyle-Schuhsegment könne sich das Wachstum ab dem Schlussquartal mit Sneakern der Serien Stan Smith und Superstar beschleunigen. Die niedrige Bewertung der Aktie spiegele die Qualitäten von Adidas nicht ausreichend wider./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Kaufen
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
145.85 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
145.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
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KGV*:
-
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