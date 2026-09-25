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thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

14.13
CHF
0.64
CHF
4.75 %
17:30:00
SWX
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25.09.2026 17:34:35

thyssenkrupp Buy

thyssenkrupp
14.33 CHF 2.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach den 65-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sollte der Kapitalmarkttag für das Stahlgeschäft am 28. September der nächste Treiber werden, schrieb Tommaso Castello am Freitag. Die Veranstaltung sollte mehr Einblick in den Weg in die Eigenständigkeit geben. Der Konglomeratsabschlag auf die Thyssenkrupp-Aktie könnte weiter sinken./rob/gl/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender thyssenkrupp-Kurs >5 >10 >15
Fallender thyssenkrupp-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.35 € 		Abst. Kursziel*:
-15.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15.56%
Analyst Name::
Tommaso Castello 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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