Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’974 0.5%  SPI 19’808 0.5%  Dow 51’416 0.1%  DAX 25’454 0.7%  Euro 0.9445 0.3%  EStoxx50 6’317 0.7%  Gold 4’297 0.4%  Bitcoin 69’969 0.1%  Dollar 0.8284 0.1%  Öl 104.8 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
HelloFresh-Aktie tiefrot: Schwaches drittes Quartal zwingt zu Prognosesenkung
Paukenschlag im Chemiesektor? BASF will Evonik Berichten zufolge übernehmen - Aktien uneins
Suche...
Plus500 Depot

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

53.84
CHF
1.64
CHF
3.14 %
14:50:23
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 13:03:54

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
54.05 CHF 1.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani zieht in einer am Freitag vorliegenden Bewertung der Aussagen ein positives Fazit von den Wachstumsinitiativen unter dem Decknamen "Smart Industrial Growth". Die positive Dynamik in allen Geschäftsbereichen des Logistikkonzerns sei hervorgehoben worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.20 € 		Abst. Kursziel*:
13.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.60%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:03 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:07 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
18.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen