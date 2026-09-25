DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani zieht in einer am Freitag vorliegenden Bewertung der Aussagen ein positives Fazit von den Wachstumsinitiativen unter dem Decknamen "Smart Industrial Growth". Die positive Dynamik in allen Geschäftsbereichen des Logistikkonzerns sei hervorgehoben worden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.20 €
|
Abst. Kursziel*:
13.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.60%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
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|18.09.26
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|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
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|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|53.90
|3.26%
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