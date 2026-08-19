GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
20.50CHF
-0.17CHF
-0.81 %
11:30:34
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.08.2026 10:13:12
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten von Medikamenten./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
18.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)